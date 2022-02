PSV loot FC Kopenhagen in de volgende ronde van de Conference League

PSV heeft met FC Kopenhagen een pittige tegenstander geloot voor de achtste finale van de Conference League. PSV begint met een thuiswedstrijd. De wedstrijden in de achtste finale zijn op 10 en 17 maart.

De Denen van FC Kopenhagen zijn in vorm. In de Deense competitie is de ploeg koploper en verloor de ploeg pas twee keer. Eerder dit Europese seizoen won Kopenhagen van Sivasspor en PAOK Saloniki.

Bekende namen bij FC Kopenhagen zijn Nicolai Boilesen en de recent teruggekeerde Nicolai Jörgensen. De grote uitblinker in het huidige voetbaljaar is de Spanjaard Pep Biel, die al goed was voor dertien doelpunten en elf assists.

PSV bereikte donderdag de achtste finale ten koste van Maccabi Tel Aviv. De finale staat voor 25 mei op het programma in het Albanese Tirana.

