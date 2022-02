Sparrenhof gered, nog meer kansarme kinderen kunnen spelen op het landgoed

Ton Brouwers, Hans Wirken, Marcelle Hendrickx en frater Broer Huitema op Landgoed Sparrenhof (foto: Tom van den Oetelaar).

Al sinds 1983 al is landgoed Sparrenhof bij Tilburg een plek waar kansarme kinderen onbezorgd kunnen spelen. Niet dat veel mensen dat weten: het landgoed is goed verstopt. En het was ook bijna afgelopen: de eigenaars, de fraters van Tilburg, krijgen hun begroting niet meer rond. Maar de gemeente schiet te hulp.

Vanaf de Bredaseweg rijd je er zo aan voorbij, zo onopvallend is de afslag naar landgoed Sparrenhof. Maar als je er eenmaal bent, is de speeltuin de blikvanger: “De grootste van Tilburg, op de Beekse Bergen na natuurlijk”, zegt Hans Wirken trots. Hij is bedrijfsleider en groeide op op het landgoed. Sinds 1921 is Sparrenhof, 48 voetbalvelden groot, in bezit van de fraters van Tilburg. Ze maakten er een kloosterboerderij van. Veel fraters werkten vroeger in het onderwijs, dus toen ze begin jaren tachtig een nieuwe bestemming zochten voor hun landgoed, dachten ze aan kansarme kinderen. Wirken zag wat een weekje Sparrenhof met ze deed: “Ze kunnen hier echt zichzelf zijn, ze voelen zich vrij.”

“Ze zijn niet gewend zó veel ruimte te hebben.”

Toch pakken ze die vrijheid niet meteen, weet de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx: “Ze blijven eerst heel dicht bij de gebouwen. Want het zijn kinderen uit de stad, die zijn niet gewend om zó veel ruimte te hebben. Uit natuurlijke bescherming, misschien wel angst, blijven ze hier.” Wirken: “Als ze hier langer zijn, worden ze steeds vrijer, dan durven ze het donkere bos weer in. Ze moeten even acclimatiseren.” Wirken is de derde generatie die het landgoed leidt, net als zijn vader en opa vóór hem. Van half april tot oktober, het kampeerseizoen, was Sparrenhof in gebruik. Maar het werd steeds lastiger de exploitatie rond te krijgen. En zeker na corona was het niet meer te doen. Wirken kreeg slecht nieuws: hij zou ontslagen worden. Toen ging de telefoon bij wethouder Hendrickx: “De fraters kregen het financieel niet meer rond en ze vroegen me of ik mee wilde denken over de toekomst. Ik kende alleen de voortuin en het huis en ik dacht: hier wonen mensen die het goed hebben. Maar ik had geen idee dat dit enorme stuk natuur erachter lag. Ik was echt flabbergasted.”

"Veel kinderen leren niet door te spelen."

Het idee achter Sparrenhof, gelijke kansen voor alle kinderen, sprak Hendrickx aan: “Veel kinderen wonen in heel kleine huizen, zonder grote tuin. En hun ouders nemen ze niet mee naar de speeltuin of de Efteling. Dus ze leren niet door te spelen. Hoe fijn zou het zijn als die kinderen dit hier als hun achtertuin gaan ervaren?” Maar de plannen gaan verder. Er komt plek voor natuuronderwijs. Studenten pedagogiek van Fontys gaan op Sparrenhof onderzoeken wat spelen op Sparrenhof met kinderen doet, hoe ze zich daar ontwikkelen. En het Tilburgse Afghaanse restaurant Sarban geeft kansarme jongeren werkervaring in de horeca. Het project start als proef en duurt tot en met 2024. Als het een succes is, kan het doorgaan tot 2030, tot dan heeft de gemeente Tilburg een huurgarantie van de fraters.

Hans Wirken, bedrijfsleider van Sparrenhof, bij het huis waarin zijn opa en vader op het landgoed woonden. Wirken woont inmiddels zelf in een huis in de Reeshof (foto: Omroep Brabant).

Frater Broeder Huitema bij de vijver aan de rand van het landgoed. De vijver is in de jaren dertig met kruiwagens door Huitema's voorgangers uitgegraven. Negen jaar hebben ze erover gedaan (foto: Omroep Brabant).

Op het landgoed kunnen zo'n 75 kinderen overnachten, in slaapzakken op luchtbedden, op de slaapzolder (foto: Omroep Brabant).

Wandelpad op landgoed Sparrenhof (foto: Omroep Brabant).