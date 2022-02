Inbrekers slaan hun slag als carnavalsvierders van huis zijn

Het aantal inbraken zal dit carnavalsweekend fors toenemen, verwacht verzekeraar Interpolis. Als veel carnavalsvierders dit weekend de deur uit gaan voor een feestje, zullen inbrekers hun kans schoon zien.

Het risico op inbraak wordt voorspeld met een zogeheten InbraakBarometer. Ook de politie laat weten dat ze de komende dagen meer inbraken verwacht dan in een ‘normaal’ weekend.

'Minder oplettend'

In 2020, toen voor het laatst massaal vastenavond werd gevierd, was het aantal inbraken tijdens het carnavalsweekend in de grote carnavalssteden 57 procent hoger dan het weekend ervoor.

En dat komt niet alleen doordat mensen weg van huis zijn, zo vertelt Mireille van den Boom, verantwoordelijk voor de InbraakBarometer. Ook letten volgens haar mensen die een borrel op hebben minder goed op vreemd gedrag in de buurt.

Door het versoepelen van de coronamaatregelen wordt er al meer ingebroken, ziet Interpolis. Zo zijn sinds begin februari 65 procent meer inbraken gepleegd dan in diezelfde periode in 2021. Toen was Nederland in lockdown en bleven de meeste mensen dus thuis.