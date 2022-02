FC Eindhoven blijft maar winnen: nog kans op periodetitel

FC Eindhoven blijft in de race voor de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. Ook Jong AZ werd geklopt (1-3). Van de andere Brabantse clubs die vrijdagavond in actie kwamen, pakten TOP Oss en NAC Breda eveneens de volle winst.

Jong AZ - FC Eindhoven 1-3

FC Eindhoven beleefde een droomstart. Reeds na 2 minuten kwam de ploeg van de debuterende trainer Rob Penders bij Jong AZ op voorsprong. Jasper Dahlhaus was de maker van het openingsdoelpunt, met dank overigens aan de zwak ingrijpende defensie van Jong AZ. Ook na rust was het snel raak. Joey Sleegers, die zelden mist vanaf 11 meter, verdubbelde met een strafschop de Eindhovense voorsprong. Het was alweer zijn dertiende competitiedoelpunt.

Het bleef niet bij deze 0-2, want in de 62e minuut profiteerde Ernest Poku van een onachtzaamheid in de Eindhovense verdediging. Maar de marge van twee was snel hersteld door Valentino Vermeulen. Zo werd het 1-3. Met deze zesde zege op rij zetten de blauw-witten hun ambitie om de derde periode te winnen kracht bij. Ze zijn al negen achtereenvolgende wedstrijden ongeslagen.

De Graafschap - FC Den Bosch 0-0

De vorige drie duels tussen de nummer 7 en de nummer 15 van de Keuken Kampioen Divisie leverden gemiddeld vier treffers op. Deze vrijdagavond viel er in Doetinchem niet eenmaal te juichen: 0-0 dus. Dat FC Den Bosch geen doelpunt hoefde te incasseren, was onder anderen de verdienste van keeper/aanvoerder Wouter van der Steen.

Volendam - Helmond Sport 4-1

Helmond Sport kende al een frustrerend begin. De hekkensluiter ging weliswaar brutaal van start tegen koploper FC Volendam, maar keek toch na 10 minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Beide doelpunten kwamen van de topscorer van de thuisclub, Robert Mühren. Het waren zijn 21e en 22e treffer van deze competitie.

Trainer Sven Swinnen moet zich een ander debuut hebben voorgesteld. De opvolger van de onlangs ontslagen Wil Boessen en zijn ploeg bleven niets bespaard, want in de 24e minuut werd Gaetano Oristanio wel erg weinig in de weg gelegd en dat betekende de 3-0. Een kwartiertje later had Boy Deul vrij spel: 4-0. Slechts een enkele keer was Helmond Sport echt gevaarlijk. Zo liet Jellert van Landschoot na ruim een uur spelen een toch aardige kans onbenut. In de 85e minuut lukte het Mees Rijks om de eer te redden.

TOP Oss – Jong FC Utrecht 4-1

Giovannni Büttner brak de ban in Oss. In de 22e minuut scoorde hij uit de rebound na een afstandsschot van Kay Tejan. Een kleine 10 minuten later leidde TOP reeds met 2-0 na een prachtige aanval, afgemaakt door Rick Stuy van den Herik. In de 37e maakte Tejan zelf er 3-0 van en twee minuten klonk opnieuw het luchtalarm (teken voor een TOP-treffer). Uitblinker Jearl Margaritha was het die de 4-0 voor zijn rekening nam. Na rust gebeurde er niet veel meer, behoudens de Utrechtse tegentreffer in de 70e minuut van Mees Rijks.

NAC Breda - Jong PSV 3-1

De NAC-fans staken in een goede (carnavals)stemming, maar na bijna 25 minuten moesten ze toch een kater verwerken. Jeremey Antonissen opende met een prachtig schot de score voor Jong PSV. Binnen 5 minuten was het echter weer feest op de volgepakte Bredase tribunes toen Naoufal Bannis bij een uitval gelijkmaakte. In de slotfase werd het duel in het voordeel van NAC beslist door Ralf Seuntjens - met zijn ...elfde competitiedoelpunt - en Kaj de Rooij.