Frustratie en ongeloof in Waalwijk: 'Moet gewoon het stadion uit'

De emotie had al wat kunnen zakken toen Alexander Büttner en Joseph Oosting na de nederlaag tegen FC Twente in de mixed zone terugkeken op het duel van vrijdagavond. Maar de frustratie en boosheid was bij zowel de speler als trainer nog duidelijk aanwezig.

"Het mag gewoon niet gebeuren. In die laatste minuut mag je nooit meer een goal weggeven", foeterde Büttner in de mixed zone van het Mandemakers Stadion. De linksback moest toegeven dat het aan FC Twente te danken was dat RKC in blessuretijd überhaupt nog mocht hopen op een punt. "Ze hadden heel wat kansen. Maar je vecht jezelf terug in de wedstrijd. Als je dan de 1-1 maakt, mag je hem niet zo weggeven."

"We weten dat we voor ieder punt en iedere overwinning moeten strijden als RKC zijnde. Vorige week en nu, je doet jezelf enorm tekort. Het is een herhaling van zetten. Op zo’n moment kan ik wel eens wat korter van stof zijn”, zegt Oosting over de eerste minuten na de wedstrijd in de kleedkamer.

Die goal heeft ook niets met geluk te maken. Het mag niet gebeuren, het is gewoon slecht. Echt, het is gewoon slecht”, vervolgde Büttner, die vervolgens de ervaring uit zijn tijd bij Manchester United erbij haalt. “Hij mag niet koppen. Maar het gaat om de bal daarvoor, die moet je gewoon het stadion uit schieten. Als je in Engeland voetbalt, schieten ze zo’n bal bij iemand achter het huis. Dat moeten wij leren. Je moet weten dat in de negentigste minuut met 1-1 het niet voetballend opgelost moet worden.”

De oefenmeester was zeer tevreden over de start van zijn ploeg. RKC kreeg een paar kansen. Uit het niets werd het 0-1 voor FC Twente en toen waren de Waalwijkers het even helemaal kwijt. “Ik kan niet verklaren hoe we ineens heel onrustig worden, zonder initiatief te nemen. Het was bij vlagen heel aardig, maar dat waren we helemaal kwijt. Het is lastig om daar de vinger op te leggen. En het klopt dat dat frustrerend is.”

Oosting zag de onzekerheid toenemen binnen de ploeg. “Daar baal ik nog het meest van. FC Twente laat ons echt leven. Maar we hebben geknokt. En dan vind ik dat je zo’n punt moet koesteren. Daar moet je alles voor doen, daar moet alles voor wijken.”

Dat gebeurde dus niet, met een treffer in blessuretijd als gevolg. En zo begon carnaval voor de spelers en fans van RKC met een kater. Het speciale carnavalsshirt zal dan ook niet aan de muur komen hangen in het huis van Büttner, maar daar is de nederlaag niet de enige reden van. "Volgens mij mogen we ze niet eens meenemen. Ik heb tegen mooie tegenstanders gespeeld, heb wel een aantal shirtjes. Maar ik moet je eerlijk zeggen: dit shirt is niet ‘moeders mooiste’. Maar ik hoorde dat het een traditie is, dus wat maakt het uit. Het is alleen jammer dat we er geen punt in hebben gepakt.”

LEES OOK: RKC begint carnaval met een kater door nederlaag tegen FC Twente