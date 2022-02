Man (28) overleden na botsing met auto tegen boom in Hoogeloon

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Automobilist overlijdt na botsing in Hoogeloon

Bij een verkeersongeluk in Hoogeloon is vrijdagavond de bestuurder van een auto om het leven gekomen. Volgens de politie gaat het om een 28-jarige man uit Hoogeloon. Hij was met zijn auto, waar hij als enige in zat, tegen een boom gereden. Er was geen ander verkeer bij de botsing betrokken.

De botsing werd rond tien uur gemeld bij de hulpdiensten en gebeurde op de Ingenieur Mettropweg. Deze weg bevindt zich in het buitengebied van Hoogeloon. Voorbijgangers zagen het slachtoffer liggen. De weg waar het dodelijke ongeluk gebeurde, werd door agenten tijdelijk afgesloten om onderzoek te doen. De politie bevestigde het overlijden van de bestuurder om kwart over elf vrijdagavond.

Wachten op privacy instellingen...