Man overleden na botsing met auto tegen boom in Hoogeloon

De zwaarbeschadigde auto (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

Bij een verkeersongeluk in Hoogeloon is vrijdagavond de bestuurder van een auto om het leven gekomen. Volgens de politie gaat het om een man. Hij was met zijn wagen tegen een boom gereden en zat er als enige in. Ook waren er geen andere auto's bij betrokken.

Het ongeval werd rond tien uur gemeld en gebeurde op de Ingenieur Mettropweg. Deze weg ligt in het buitengebied van Hoogeloon. Voorbijgangers zagen het slachtoffer liggen. De weg waar het dodelijke ongeluk gebeurde, is afgesloten voor politie-onderzoek. De politie bevestigde het overlijden van de bestuurder om kwart over elf.

Wachten op privacy instellingen...