112-nieuws: lekkende tankwagen bij Maarheeze • fietsster aangereden in Mill

Vanwege de lekkende tankwagen werden meerdere hulpdiensten opgeroepen (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

12.10 Problemen op A16 Er zijn sinds kwart voor twaalf zaterdagochtend problemen op de A16 van Breda richting Rotterdam. Na een ongeluk op de randweg bij Dordrecht ontstond een kilometerslange file vanaf Zevenbergschen Hoek. De vertraging bleef desondanks beperkt tot een kwartier.

11.25 Tankwagen lekt bij Maarheeze Op parkeerterrein 't Haasje in Maarheeze lekte zaterdagochtend een tankwagen. Daarop werd een groot deel van de omgeving afgesloten. "De inhoud van de tank wordt overgeheveld naar een andere tank":, laat een 112-correspondent weten. "Dit kan enkele uren duren." Het parkeerterrein bij 't Haasje is afgesloten. Wachten op privacy instellingen... De lekkende vrachtwagen bij Maarheeze (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

11.17 Fietsster aangereden in Mill Een fietsster is zaterdagochtend gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een automobilist op de Kerkstraat in Mill. Dit gebeurde bij een kruising. Agenten hebben het kruispunt afgesloten en voor de vrouw werd een ambulance opgeroepen. Hoe de botsing kon gebeuren, wordt onderzocht. Het ongeluk gebeurde op de Kerkstraat in Mill (foto: Marco van den Broekl/SQ Vision).

09.45 Automobilist crasht op A58 Een automobilist is zaterdagochtend rond halfnegen gecrasht en van de A58 geschoten. Dit gebeurde vlakbij Sint Willebrord. "De bestuurder reed door een bewegwijzeringsbord en kwam een paar honderd meter verder tot stilstand", laat een 112-correspondent weten. De auto raakte zwaar beschadigd en moest worden getakeld. De bestuurder is nagekeken door de ambulancemedewerkers maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De auto kwam een paar honderd meter na de crash in de berm tot stilstand (foto: Perry Roovers/SQ Vision). De auto crashte op de A58 en schoot door een bewegwijzeringsbord (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

09.05 Beroving in Bergen op Zoom Een 45-jarige man uit Bergen op Zoom is vrijdag beroofd in de Plejadenlaan in Bergen op Zoom. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De beroving vond plaats rond elf uur 's ochtends. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De dader zou een man zijn die tussen de 30 en 40 jaar oud is. Hij zou licht getint zijn en droeg op het moment van de beroving een zwarte hoodie (trui), een zwarte trainingsbroek en opvallende rode sportschoenen.

08.43 Auto in weiland Klein Zundert Een automobilist is zaterdagochtend rond halfacht in een weiland beland langs de Heischoorstraat in Klein Zundert. De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De weg werd na dit ongeluk gedeeltelijk afgezet. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld. De auto in het weiland langs de Heischoorstraat in Klein Zundert (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

08.42 Viertal vast na ontzetten rolluiken bij station Breda Vier mannen zijn vrijdagnacht aangehouden nadat ze probeerden de rolluiken open te breken bij het station aan de Gravinnen van Nassauboulevard in Breda. Beveiligingsmedewerkers betrapten rond halftwee 's nachts een 23-jarige man uit Dordrecht en een 25-jarige man uit Rotterdam en schakelden de politie in. Die hield de mannen aan. Rond vier uur was het weer raak. Toen probeerden een 19-jarige man uit Zwijndrecht en een 22-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht de rolluiken te forceren. Ook zij zijn vastgezet,

07.57 Dode in vijver bij huis in Budel In een vijver bij een huis aan de Midbuulweg in Budel is zaterdagochtend rond zeven uur een dode vrouw gevonden. Uit politieonderzoek blijkt dat er sprake is van een noodlottig ongeluk. Wachten op privacy instellingen... Na het vinden van de dode werden meerdere hulpdiensten gewaarschuwd (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

07.45 Botsing in Waspik Een automobilist is zaterdagochtend rond zeven uur tegen een boom langs de Schoolstraat in Waspik gebotst. De bestuurder raakte gewond en werd in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. "Mogelijk is een slecht gekrabde voorruit de oorzaak", meldt een 112-correspondent. Wachten op privacy instellingen... Hoe het ongeluk in Waspik kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

04.12 Aanrijding voetganger in Tilburg Een voetganger is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de oversteekplaats voor het centraal station. Hij werd rond halfdrie geraakt door een taxichauffeur. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Op het moment van de aanrijding vervoerde de taxichauffeur geen passagiers. LEES OOK: Taxichauffeur rijdt voetganger aan bij oversteekplaats in Tilburg Wachten op privacy instellingen...