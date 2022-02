Diepe emoties bij Oekraïners tijdens protest: 'Iedereen hier is bang'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Emotioneel protest tegen de oorlog in Oekraine.

Blauw met gele vlaggen, heel veel zonnebloemen en spandoeken met kreten als: 'Stop Putin, stop war' en 'wij zijn met jullie'. Bij het monument voor de MH17-slachtoffers bij vliegbasis Eindhoven werd zaterdag gedemonstreerd. Er klonk een emotioneel geluid tegen de oorlog in Rusland en een roep om zwaardere sancties tegen de Russische president Vladimir Poetin. Zo'n 150 mensen kwamen samen.

"Het is een symbolische plek," legt initiatiefnemer Volodymyr Bevkh uit. "MH17 is neergehaald door terroristen, die gesteund werden door Rusland. Wat nu aan de hand is in Oekraïne is ook een puur terroristische aanslag." Veel van de aanwezigen komen net als Volodymyr uit het land waar de Russen een paar dagen geleden binnenvielen. Maar er zijn ook mensen uit Polen, Georgië en Tsjechië. Zij aan zij staan ze, verbonden door een diep gevoel van afkeer, verdriet en angst over de oorlog die sinds een paar dagen woedt. "Wij willen het Oekraïense volk steunen. We zijn tweeduizend kilometer van Kiev vandaan, maar we willen laten zien dat wij met hen verbonden zijn."

"We vragen om hulp. Aan wie dan ook. We hebben jullie heel hard nodig."

Bevkh doelt niet alleen op de burgers in zijn vaderland, maar ook op de militairen die zich met hand en tand verzetten tegen het Russische leger. Terwijl hij vertelt, wordt op de achtergrond hartstochtelijk gezongen. Een vrouw, blauw-gele vlag om de schouders geknoopt, bedwingt haar tranen terwijl ze uitlegt: "Het is een gebed, waarin we vragen om hulp. Aan wie dan ook, van de hemel tot aarde. We hebben jullie heel hard nodig." Een man draagt een bordje met daarop de tekst: 'Lang leve Oekraïne.' Hij is een Tsjech, vertelt hij. "Mijn ouders hebben in 1968 een soortgelijke invasie meegemaakt in Tsjechoslowakije. De geschiedenis herhaalt zich. Ik ben erg bezorgd waar dit toe leidt."



Een Poolse vrouw vertelt hoe haar moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog moest vluchten uit het gebied dat nu onder vuur ligt. Ook in haar ogen staan tranen. "Ik geloof niet dat het in 2022 nog oorlog in Europa kan zijn. Dat is ongelofelijk." Ook zij zegt: "De geschiedenis herhaalt zich. Net als in 1939 is de oorlog begonnen. Wij zijn naïef geweest hier in het westen, en nog steeds."

"Ik ben bang. Wat gebeurt er met mijn vader daar, met mijn oom, mijn broer?"

Het protest in Eindhoven is meer dan een steunbetuiging. Het is een signaal naar Den Haag, een indringende roep om zwaardere en snellere sancties tegen Poetin. Volodymyr: "Het is heel fijn dat Nederland zaterdag besloten heeft wapens te leveren. Dat is heel belangrijk. De mentaliteit van de Oekraïners is krachtiger dan die van wie dan ook op dit moment, saamhorigheid is er ook. Wat we missen is de fysieke steun. Dus die wapens zijn van harte welkom." Resoluut voegt hij daaraan toe: "Maar ik hoop dat er aan tafel dialoog gevoerd wordt. Niet met wapens." De Eindhovense Oekraïner doet zijn verhaal rustig, nuchter. Gevraagd naar zijn familie, zegt hij: "Veilig zijn we op dit moment nergens. Veel kennissen en vrienden zijn nu in Kiev. Familieleden zijn klaar om mee te vechten. Zoals iedereen hier ben ik van binnen bang. Wat gebeurt er met mijn vader daar, met mijn oom, mijn broer? Het is onwerkelijk." Ook loco-burgemeester Monique List van Eindhoven was bij de demonstratie, om de ongeveer 300 Oekraïners die in Eindhoven wonen te ondersteunen. "Het is heel triest om hun verdriet en zorgen te zien. We willen laten zien dat we meeleven."

Protest bij het MH17-monument (foto: Jan Waalen).