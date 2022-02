112-nieuws: brand in loods Nieuwendijk • auto slaat over de kop op A58

23.57

Een automobiliste is zaterdagavond op de Kruiskampweg in het buitengebied van Oss met haar auto van de weg geraakt. Dit gebeurde rond kwart voor tien. De auto kwam op zijn kant in de met water gevulde sloot tot stilstand. "Volgens de politie had de vrouw ergens voor moeten uitwijken en bleek uit een blaastest dat er geen alcohol in het spel was", laat een 112-correspondent weten. De auto liep de nodige schade op en is afgevoerd.