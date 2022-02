Roekeloze automobilist na achtervolging aangehouden, passagier in tranen

Een 59-jarige automobilist uit Veghel is zaterdagnacht door de politie aangehouden na een lange achtervolging van Eindhoven naar Valkenswaard. Agenten hadden hem zonder verlichting over de busbaan zien rijden en gaven hem een stopteken. Daar trok de man zich niets van aan. Hij ging ervandoor en maakte het nog bonter.

Hij negeerde onder meer een rood verkeerslicht, haalde in waar dit niet mag en reed met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur over de N2, waar 80 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

Passagier hevig ontdaan

Toen de man werd aangehouden, bleek de automobilist ook nog te rijden onder invloed van alcohol.

De passagier die bij hem in de auto zat, stapte - nadat de agenten de man tot stoppen hadden kunnen dwingen - hevig ontdaan en huilend uit de auto. Volgens haar bleef de man doorrijden ondanks haar aansporingen om te stoppen. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.