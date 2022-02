Coronanieuws: Tilburg herdenkt twee jaar coronavirus in Nederland

03.30

Precies twee jaar geleden, op 27 februari 2020, werd het eerste coronageval in Nederland bevestigd. Toenmalig zorgminister Bruno Bruins kreeg tijdens een tv-programma een briefje in zijn handen gedrukt, waarop stond dat er een patiënt met het coronavirus in het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg lag opgenomen. Het ging om een man uit Loon op Zand. Hij was niet lang daarvoor in Noord-Italië geweest, waar het coronavirus toen al flink om zich heen greep.