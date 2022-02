Om Tetyana heen is het carnaval, maar zij denkt alleen aan Oekraïne

De 57-jargie Tetyana woont al sinds 2005 in Nederland.

Geen kiel, geen ballonnen en geen confetti in het huis van Tetyana Sysun uit Eindhoven. Ze heeft wel wat anders aan haar hoofd dan carnaval. De oorlog in haar geboorteland Oekraïne beheerst haar dagen. Ze zit de hele dag voor de televisie om het nieuws van Oekraïense zenders te volgen. “Het is heel verdrietig."

De 57-jargie Tetyana woont al sinds 2005 in Nederland. Ze komt uit Dnipro, met ruim een miljoen inwoners de derde stad van Oekraïne. Haar tante en nichtjes wonen daar nog. “Ik bel iedere ochtend en avond met ze. Het gaat heel slecht." Ze vervolgt: "Ik slaap hier in een lekker warm bed, maar zij slapen met kleren aan. Als de sirene gaat, moeten ze meteen naar de kelder of de metro om daar de nacht door te brengen. Ik kan daar zelf ook niet van slapen.”

"Ik snap dat mensen het los willen laten met carnaval."

Het huis van Tetyana is een huis vol zorgen en verdriet. Maar dat huis staat wel in een uitzinnig feestend Lampegat. Is dat pijnlijk, frustrerend zelfs? Zo denkt de Oekraïense er niet over: “Ik begrijp het heel goed We hebben allemaal twee jaar strijd geleverd tegen COVID-19 en binnen moeten zitten, dus ik snap wel dat de mensen het nu even willen loslaten.”

Tetyana en haar moeder kijken de hele dag naar de Oekraïense televisie

Brabanders zijn volgens Tetyana niet onverschillig over de oorlog. “Op mijn werk hebben heel veel mensen gevraagd hoe het met me gaat en hoe ze kunnen helpen.” Dat medeleven ontroert Tetyana, die werkzaam is in de zorg. "Ik heb de eerste dag op het werk veel moeten huilen." Gelukkig voor Tetyana is haar 81-jarige moeder bij haar in Eindhoven. Ze was toevallig voor enkele maanden over, maar kan nu onmogelijk terug.

De moeder van Tetyana.

Als Tetyana in het Oekraïens aan haar vraagt hoe ze zich voelt, barst de oude vrouw in tranen uit. Door haar tranen heen zegt ze blij te zijn dat ze nu in Nederland is. Hier voelt ze zich veilig. “Ik ben enig kind, dus daarom is het fijn dat ze hier is en dat ik de kans heb voor haar te zorgen", zegt Tetyana

"Iedereen is klaar om te vechten."