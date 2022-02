Brand in appartementencomplex in Helmond, naakte man naar ziekenhuis

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Brand in appartementencomplex Helmond, één persoon naar ziekenhuis

In een appartement aan de Spoorstraat in Helmond is maandag kort na middernacht brand uitgebroken. Een man is gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost weten. De politie denkt dat hij bij de brand betrokken was. Het vuur was binnen een uur geblust.

De man liep naakt over de galerij, meldt een 112-correspondent. Hij maakte een afwezige indruk en liep brandwonden op toen hij het appartement binnenging waar de brandweer het vuur wilde blussen. Dit appartement is zwaar beschadigd. Een aantal omliggende woningen in het appartementencomplex moest worden ontruimd. De brand ontstond door onbekende oorzaak. Het getroffen appartement en twee andere woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar. Voor de bewoners wordt elders onderdak geregeld. De andere mensen die door de brand verrast werden, konden volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio terugkeren naar hun huizen. De brandweer van Helmond kreeg bij het blussen hulp van collega's uit Mierlo en van vrijwilligers.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).

Brandweerlieden aan het werk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).