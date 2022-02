Willy hoopt weer op landstitel PSV: 'Zullen niet zó slecht blijven spelen'

PSV viert de overwinning tegen Sparta op het Kasteel (foto: ANP 2022/Bart Stoutjesdijk).

Clubicoon Willy van de Kerkhof gelooft weer in de landstitel voor PSV dit voetbalseizoen. Het verschil tussen de Eindhovense nummer twee in de Eredivisie en koploper Ajax is nog maar twee punten, nadat de Amsterdamse ploeg zondag verrassend drie punten verspeelde bij Go Ahead Eagles.

Toch maakte ook PSV zondag een belabberde indruk. De ploeg van coach Roger Schmidt kwam erg goed weg met een 2-1 zege bij Sparta.

"Dat Sparta met tien man kwam te staan, had de ploeg aan zichzelf te danken."

"Het ging niet van harte", zag Willy. "Sparta was het eerste uur heel dominant, terwijl PSV net zoals de afgelopen weken zeer matig voetbalde. Gelukkig waren er nog een of twee spelers die wel hun niveau haalden, onder wie Mauro Junior. Zo sleep je toch die drie punten uit het vuur, ondanks een heel slechte wedstrijd. Als je daarna Eagles ziet winnen van Ajax, heb je toch een geweldige dag." PSV maakte pas het verschil nadat Sparta met tien man kwam te staan, na een rode kaart voor Arno Verschueren. "Met tien man ging het inderdaad wat makkelijker", vertelde het clubicoon maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Sparta zat de PSV'ers fel op de huid. Soms een beetje te hard, vind ik. Die rode kaart was dan ook terecht. Het was een aanslag op de achterkant van het been van Eran Zahavi, dat is gewoon rood. Dat Sparta met tien man kwam te staan, had de ploeg dus aan zichzelf te wijten."

"De titel, waarom niet?"

Het verschil tussen PSV en Ajax op de ranglijst bedraagt nu nog maar twee punten. Dat biedt de Eindhovense club weer perspectief. Al wijst Willy op het veel slechtere doelsaldo van de Eindhovense club. "Dus we moeten altijd een puntje voor Ajax zien te komen." Toch durft de ex-international na zondag weer stiekem een beetje te dromen van de landstitel voor 'zijn' cluppie. "Zeker, waarom niet? Het verschil is te overzien. Ik neem tenminste aan dat PSV niet zo slecht als nu blijft voetballen..."

"A hell of a job voor RKC en Willem II."

Waar PSV afgelopen weekend goede zaken deed, leden RKC en Willem II een nederlaag. Willem II verloor met 1-0 in en van Groningen. RKC stond een minuut voor tijd nog op 1-1 tegen FC Twente, maar via Dimitrios LImnios gingen de Tukkers er alsnog met de drie punten vandoor. "Een verdiende nederlaag", meent Willy. "FC Twente had zoveel kansen!" Willem II had daarentegen wat hem betreft wel een puntje verdiend bij FC Groningen. "Willem II en RKC staan respectievelijk op plaats 15 en 14 in de Eredivisie, gebroederlijk onderin. De komende wedstrijden worden a hell of a job voor hen. Ze moeten puntjes proberen te sprokkelen." LEES OOK: PSV komt met de schrik vrij in verhit duel op Het Kasteel