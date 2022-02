Gemeenten zoeken opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen

Brabantse gemeenten zijn naarstig op zoek naar opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Ook de provincie is bij die zoektocht betrokken. Veel Brabanders willen iets doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, maar er moet nog veel gecoördineerd worden.

Concrete locaties voor opvang kan nog niemand aanwijzen. De meeste gemeenten zitten nog te wachten op instructies vanuit het ministerie en de provincie. Volgens een woordvoerder van de provincie is het vrijwel zeker dat er van de verwachte zeven miljoen vluchtelingen uit het land, er ook een aantal in Brabant zullen terecht komen. “We hebben het vaak over opvang in de regio, nu zijn wij de regio", zegt de provinciewoordvoerder.

Solidariteit

Burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk praat namens alle gemeenten in de regio Midden-Brabant: “Heel veel burgers, organisaties, bedrijven en gemeenteraden laten ons weten een bijdrage te willen leveren voor de mensen die door de oorlog op de vlucht zijn. De indringende beelden uit de Oekraïne maken een enorme beweging van solidariteit los. Die solidariteit willen we in goede banen leiden.”

Ook de gemeente Tilburg laat als een van de eerste weten gastvrij te zullen zijn, maar kan ook nog niets concreets aanwijzen.

Tekort aan plaatsen

Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers maakt zich grote zorgen over de opvang. Volgens een woordvoerder was er al een enorm tekort van 7000 plaatsen voor asielzoekers, en maakt de nieuwe stroom vluchtelingen het alleen nog maar moeilijker. Het COA riep zondag gemeenten op nieuwe locaties aan te leveren.

Volgens het COA hoeven Oekraïners geen visum aan te vragen voor een kortdurend verblijf, omdat ze Europeaan zijn. Als ze langer willen blijven moeten ze wel via de normale opvanglocaties in gemeenten hun asielprocedure beginnen.

