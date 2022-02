Kleren en speelgoed voor Oekraïne: 'Onze chauffeurs hebben daar hun gezin'

Transportbedrijf De Rooy in Son is een inzamelingsactie gestart voor Oekraïense gezinnen van chauffeurs die vluchten voor de oorlog met Rusland. Sindsdien loopt het storm bij het bedrijf: talloze mensen komen kleren, schoenen en speelgoed brengen.

"Op deze manier kan ik toch iets terugdoen", zegt een man met een grote zak kleren onder zijn arm. "Ik hoop dat ze iets met deze kleren kunnen in Oekraïne. Het is een klein gebaar maar je wilt toch op de een of andere manier een steentje bijdragen."

Werkelijk alles is welkom, stelde het bedrijf in een oproep op Facebook. Heel veel mensen komen kleren brengen, maar inmiddels is er ook al een boel speelgoed afgeleverd.

De Rooy Transport heeft ook een vestiging in Polen. De banden met Oekraïne zijn daar hecht, want veel chauffeurs van die vestiging komen uit dat land. "Hun gezinnen leven nu in onzekerheid, bijvoorbeeld omdat ze gevlucht zijn of juist niet weg kunnen."

De Rooij wil die chauffeurs en hun gezinnen graag helpen en niet alleen met kleren en speelgoed.

"We proberen ook onderdak voor die gezinnen te regelen in vakantieparken dicht bij onze vestiging in Polen. Alle spullen die 'overblijven', sturen we naar de grens met Oekraïne, waar andere vluchtelingen er hopelijk wat aan hebben."