Duizenden liters drugsafval ontdekt op straat in Zundertse woonwijk

Een grote hoeveelheid drugsafval is maandag ontdekt in een bakwagen die geparkeerd staat op een parkeerplaats vlakbij huizen aan het Oranjeplein in Zundert.

In de bakwagen werd een enorme hoeveelheid vaten ontdekt. "Volgens een agent gaat het om ongeveer 3800 liter", laat een 112-correspondent weten. De bakwagen is volgens de politie gestolen. 'Bakwagen stond er al ruim een week'

De buurtbewoners zijn geschrokken van de vondst. Een van hen belde de politie omdat hij de wagen al ruim een week voor de deur had staan. De politie ontdekte vervolgens de vaten tijdens een inspectie van de wagen. Een andere buurtbewoner vertelt dat de twee deuren van de cabine gewoon open waren. Het politieonderzoek naar de dumping is in volle gang. Een gespecialiseerd bedrijf zal het afval afvoeren. "Dit criminele gedrag kost de samenleving handen vol geld", verzucht de politie.