Zorgmateriaal van Breda naar Oekraïne: 'We willen dit iedere week doen'

Overal in de provincie zetten Brabanders zich in voor de bevolking van Oekraïne. Zo ook in Breda, waar een non-profitorganisatie allerlei materialen uit de zorg inzamelt. "Er gaan nog deze week drie pallets met spullen naar het westen van Oekraïne."

Het gaat om Logistics Community Brabant (LCB). De organisatie sprokkelt al langere tijd medische spullen bijeen bij zorgorganisaties. Het gaat dan om spullen die zij zelf niet meer nodig hebben. LCB wil zo verspilling in de zorg tegengaan.

Alle soorten spullen

De ingezamelde spullen worden maandag aangeboden aan een hulporganisatie in Dordrecht, die het vervoer naar het westen van Oekraïne regelt. Het gaat om van alle soorten spullen uit de zorg, van incontinentiemateriaal tot katheters.

"Dit hele project wordt betaald door de provincie en de gemeente Breda. We zijn een non-profitorganisatie", legt Piet Berkers van LCB uit. "We halen deze spullen op bij zorginstellingen, die bieden ons dat gratis aan, en wij geven het door aan wie het nodig heeft – in dit geval aan mensen in Oekraïne."

'Meer bekendheid'

LCB geniet nog weinig bekendheid, erkent Berkers. "We hopen dat we meer aandacht krijgen door deze actie. Hoe bekender we zijn, hoe beter. Dan doen er nóg meer zorginstellingen mee, en kunnen we dit structureel gaan doen. Als het meezit kunnen we vanaf nu iedere week spullen naar Oekraïne sturen."

Berkers hoopt daarnaast dat de spullen de mensen in Oekraïne een beetje moed geven. "Het is toch hoop voor de mensen. Het is belangrijk dat ze daar weten dat er aan ze wordt gedacht."

