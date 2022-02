Brabanders willen gevluchte Oekraïners helpen: 'Ze mogen hier slapen'

Mensen uit alle delen van Brabant bieden slaapplekken aan voor mensen die Oekraïne ontvluchten. Ze reageren op een oproep nadat een bus is ingezet om tientallen Oekraïners van Polen naar Nederland te brengen.

'Wie wil mensen die met een bus opgehaald worden uit Polen helpen met een slaapplek voor de komende week?' De animo nadat in een Facebookgroep deze vraag gesteld werd, was hartverwarmend. Verschillende Brabanders hebben wel een plekje over waar de vluchtelingen een paar dagen, paar weken of desnoods langer kunnen blijven.

Zo biedt Roy uit Veldhoven een kamer aan voor twee volwassenen met een kind of twee kinderen en een volwassene. "Nederlandse gastvrijheid bieden, dat is het minste wat we kunnen doen. Asielzoekerscentra zitten allemaal vol, bovendien zijn het Europeanen die ons land binnenkomen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, hebben we genoeg plek," zo meent de gastvrije Roy.