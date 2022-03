Verkeersbord door achterruit van politieauto gegooid

In Den Bosch is maandagnacht een politieauto vernield. Dat schrijft wijkagent Maarten Stet op Instagram.

Uit beeldmateriaal bleek dat een jongen een verkeersbord door de achterruit van de auto gooide. Het dak en de achterklep raakten hierdoor ook beschadigd. “Ongeloof, verbazing en boosheid zijn de eerste woorden die in mijn opkwamen toen ik bij mijn dienstvoertuig kwam na een zware nacht werken met carnaval”, schrijft Stet.

Volgens de wijkagent is de auto voorlopig niet te gebruiken. “Dankzij deze ‘held’ draait de maatschappij op voor de kosten om het te maken. Namens iedereen bedankt kerel. Weer een auto minder om de inwoners van de gemeente Den Bosch te dienen.”

Stet hoopt dat de vandaal zich meldt op het politiebureau. “Dan staan we je netjes te woord en luisteren we graag naar je excuus. Want dan ben je echt een held.”