Zelfs de trouwschoenen van de burgemeester staan in het Schoenenkwartier

De witte pareltjes- trouwschoenen van de burgemeester, verschillende maak-labs en een 'tijdmachine', het Schoenenkwartier in Waalwijk moet een plek worden waar de echte schoenenfanaat niet weg te slaan is. Vijf jaar geleden ging het vorige schoenenmuseum, eigenlijk onmisbaar in schoenenstad Waalwijk, op slot. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de opvolger. "Het is nu echt alle hens aan dek."

"Er moet nog veel gebeuren voor we open kunnen", vertelt directeur Anouk van Heesch. "Vorige week zijn de grote historische machines al geplaatst. En nu zijn we op de tweede verdieping begonnen met de inrichting. We werken van boven naar beneden." Dé plek om te zijn voor de echte liefhebbers straks? De tweede verdieping is het echte schoenenwalhalla, daar worden hele bijzondere schoenen uit onze collectie geëxposeerd."

Op de eerste verdieping laat Van Heesch de zogenaamde 'tijdmachine' zien. "Dit is een gang met interactieve themakamers. Je maakt een reis door de tijd die begint in de 19e eeuw." Bijzonder in die tijdmachine is de kamer waar je jezelf in een schoenenwinkel waant. "Kijk, je ziet mensen door de etalage naar binnen kijken", wijst Van Heesch naar een enorm digitaal scherm. "Dit fragment speelt zich af in de jaren zestig, je ziet zo mensen die ook met een opschrijfblokje voor de etalage staan. Zo ging dat in die tijd: kijken bij de etalage van de concurrentie wat de trends waren." Om Het Schoenenkwartier 'op de kaart te krijgen' zoals dat heet, draait de PR-machine momenteel overuren. Een voorbeeldje: "Op Valentijnsdag hebben we op Facebook bekend gemaakt dat burgemeester Sascha Ausems van de gemeente Waalwijk, haar trouwschoenen heeft gedoneerd", vertelt directeur Van Heesch.

