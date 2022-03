Luchtalarm wordt maandag toch getest: 'We moeten weten of het goed werkt'

Met de beelden van de oorlog in Oekraïne op het netvlies kan het voor veel inwoners en vluchtelingen in Brabant beangstigend zijn als maandag het luchtalarm weer wordt getest. Toch gaan de sirenes ook maandag gewoon loeien. Maar de sirenetest zal wel meer dan anders worden aangekondigd. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen Omroep Brabant.

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie, maar wordt aangezet door de veiligheidsregio’s. Een woordvoerder van Justitie en Veiligheid zegt dat het advies aan de veiligheidsregio’s is om de maandelijkse sirenetest maandag om 12 uur wél gewoon uit te voeren.

Sirenes moeten getest worden

“De oorlog in Oekraïne is geen reden om de sirenetest niet door te laten gaan. We zeggen dan ook: doe het gewoon. We moet weten of de sirenes goed werken”, aldus de woordvoerder.

Justitie en Veiligheid begrijpt wat de impact het indringende geluid kan zijn. Vrijdag zal het ministerie daarom berichten versturen om de sirenetest onder de aandacht brengen. "We vragen de veiligheidsregio's om dat ook te doen", aldus de woordvoerder. Op die manier moet voorkomen worden dat mensen toch van de sirene schrikken.

Opvang vluchtelingen

De veiligheidsregio’s mogen overigens zelf bepalen of ze het luchtalarm op bepaalde plaatsen uitzetten. “Daar moeten ze wel zwaarwegende argumenten voor hebben.” In Brabant is er vooralsnog voor gekozen het testen door te laten gaan.

In 2015 zetten de gemeenten Schagen en Tubbergen het geluid wel uit. Dat was vanwege vluchtelingen uit Syrië die daar werden opgevangen. De sirene zou traumatische herinneringen kunnen oproepen.

Koude oorlog

Het netwerk van sirenes werd in 1952 ingevoerd ten tijde van de Koude Oorlog. Het moest de burgers beschermen tegen een mogelijke atoomaanval uit het oosten. In 1998 werd het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) zoals we dat nu kennen in gebruik genomen. De sirenes kunnen aangezet worden bij dreigende- en gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld bij een luchtaanval of als er giftige stoffen in de lucht terecht komen.