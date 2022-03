Oksana vluchtte van Oekraïne naar Boxtel en is nu veilig bij haar zus

Nadja en Bogdan Holowacki, oorspronkelijk uit Oekraïne, wonen al jaren in Boxtel. Duizenden kilometers reed Bogdan de afgelopen dagen, om de zus van Nadja op te halen. Zij woont nog wel in het land waar de oorlog is uitgebroken, maar vluchtte vorige week naar Polen. Nadja's broer bleef achter, hij mag Oekraïne niet uit.

Een lange rit. Ruim duizend kilometer reed Bogdan samen met zijn zoons, om zijn schoonzus op te halen. En dezelfde afstand ook weer terug. Het liefst hadden ze nog een passagier meegenomen; de broer van Nadja. Maar mannen moeten in Oekraïne blijven om het land te verdedigen tegen de Russen.

Nadja: “Ik heb twee dierbare mensen, mijn broer en zus. En verder niemand. Die twee mensen zijn voor mij alles. Mijn moeder is in 2019 overleden. Ik wilde mijn familie per se bij me hebben, maar dat is maar deels gelukt. Mijn broer moest achterblijven. Het is ontzettend spannend. Iedere dag gaan de sirenes af en moet hij schuilen in een kelder.”

Haar broer zit in Lviv, in het westen van Oekraïne. Het meest wordt gevochten in de hoofdstad Kiev. “Maar ook in Lviv is het niet veilig. Heel het land wordt gebombardeerd. En het is er ontzettend druk, omdat iedereen uit het hele land naar het westen is gevlucht in een poging het land te ontvluchten. Hij heeft nog voor een paar dagen eten en drinken, maar de supermarkten worden niet bevoorraad,” zegt Nadja emotioneel.