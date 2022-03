Man rijdt ex-vriendin van de snelweg: tien maanden celstraf

Een 26-jarige man uit Oss moet tien maanden de cel in omdat hij zijn ex-vriendin op hoge snelheid opzettelijk van de weg heeft gereden. Ook mag hij een jaar lang niet achter het stuur van een auto stappen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald.

De man plaatste in april 2020 een gps-tracker onder de auto van zijn ex-vriendin, zodat hij wist waar ze was. Op de A50 zag hij haar rijden en reed expres tegen haar auto, De vrouw raakte daardoor van de weg raakte en kwam tegen een boom tot stilstand. De auto's reden op dat moment zo'n honderd kilometer per uur.

Blijf-van-mijn-lijfhuis

Volgens de rechter heeft de man zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Hij heeft het leven van zijn ex-vriendin op het spel gezet en bracht ook andere weggebruikers in gevaar.

De rechtbank rekent het de verdachte ook zwaar aan dat hij doelbewust, met gebruik van een gps-tracker, op zoek is gegaan naar haar, terwijl zij op dat moment in een blijf-van-mijn-lijfhuis huis verbleef uit angst voor hem.

Angstgevoelens

Het voorval heeft diepe indruk gemaakt op de vrouw, ze had wekenlang pijn en moest EMDR-therapie volgen om het trauma te verwerken. Nog altijd ervaart ze angstgevoelens.

Naast de celstraf en de rij-ontzegging, kreeg de man ook 10 maanden voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat.