Op een bakfiets door de gangen van het ziekenhuis om levens te redden

Fietsambulance redt dagelijks levens in het ETZ, want elke seconde telt

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg heeft vijf nieuwe bakfietsen die nauwelijks onderdoen voor een ambulance. Nagenoeg elke dag raakt er wel iemand onwel in of rond de twee locaties van het Tilburgse ziekenhuis. Met de reanimatiefiets ‘Bike for Life’ worden letterlijk levens gered.

Als je onwel wordt, lijkt het ziekenhuis de best mogelijke plek. Alleen zijn ziekenhuizen vaak zo groot dat het nog best even kan duren voordat er specialistische hulp bij je is. Enkele jaren geleden kwam het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg daarom met de 'Bike for Life'.

Wanneer het Rapid Response Team (RRT) een melding van een bezoeker of patiënt krijgt die onwel is, springt de verpleegkundige op de fiets. "Dat kan hier in de gang zijn, maar ook de parkeerplaats of het Leijpark", vertelt ic-teamleider Joost Driessen.