Opgesloten met carnaval: Frank en Carlo doen het voor het geld

Carlo van Kessel en Frank van den Brand (foto: Noël van Hooft)

Geen carnaval door alle coronamaatregelen? Dan gaan we in een glazen huis zitten en geld ophalen voor het goede doel. Dat dachten Frank van den Brand en Carlo van Kessel uit Sint-Oedenrode. Rond kerstmis zag het er niet rooskleurig uit voor carnaval 2022 en daarom gingen ze een actie met glazen huis organiseren. Ze lieten zich vrijdag opsluiten en dinsdagavond mogen ze na honderd uur weer naar buiten. En dat terwijl er onverwacht wel een uitbundig carnaval werd gevierd.

‘’We hebben er geen spijt van hoor’’, zegt Carlo. ‘’Wij zaten hier terwijl toe te kijken hoe iedereen toch nog kon carnavallen.’’ Frank vult aan: ‘’De versoepelingen waren juist goed voor ons. Hierdoor werden we een mini-festival. Zondag stond het hele plein vol. Vanuit Eindhoven, Helmond en Best kwamen ze hierheen om de sfeer op te snuiven, want verder is het alleen carnaval in de kroeg dit jaar.''

‘’Alles heeft te maken met corona.''

Het is dinsdagavond om zeven uur vrij rustig is op de Markt in Papgat. Een blaaskapel is net klaar met spelen en Frank en Carlo starten opnieuw een carnavalsplaat in. "We zitten hier sinds we vrijdag werden opgesloten door de burgemeester", vertelt Frank. Na 96 uur radio maken is zijn rug toe aan rust.

Dinsdagavond, vier uur voordat Frank en Carlo het huis mogen verlaten (foto: Noël van Hooft)

Maar daar denken de twee nog niet aan. "We zijn heel benieuwd hoeveel geld we hebben opgehaald. Ik hoop een symbolische 11.111 euro", lacht Carlo. En dat lijken ze makkelijk te gaan halen, want alleen de binnengebrachte cheques zijn al snel goed voor achtduizend euro. Ze zamelen geld in voor drie goede doelen in hun dorp. Namelijk voor de basisschooljeugd, mensen met beperking en eenzamen. "Alles heeft te maken met corona", legt Frank uit. "De kinderen konden niet naar school, mensen met een beperking konden niet naar buiten en eenzamen werden nog eenzamer en sloten zich nog meer op."

"Dit was echt eenmalig, er komt geen glazen huis meer."

Normaal organiseert Carlo van den Brand het jeugdcarnaval in Papgat. "Dan staat er op deze plek een grote feesttent voor de jeugd. Dat kon dit jaar nog niet en dus wilden we wat ludieks doen. We kunnen als jeugdcarnaval het geld ook goed gebruiken maar we wilden echt wat doen voor het dorp." En dat lijkt aan te slaan. De donaties stromen binnen: cheques met bedragen boven de duizend euro, cash via de brievenbus en via een QR-code kan ook online gedoneerd worden.

Cheques in het glazenhuis van Papgat (foto: Noël van Hooft)