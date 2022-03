Coronanieuws: 7822 nieuwe besmettingen in Brabant

12.34

Er liggen vandaag 173 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, vijf minder dan gisteren. Er werden in de afgelopen 24 uur achttien nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen in onze provincie. Daar tegenover staat dat er 23 patiënten uit de ziekenhuizen werden ontslagen, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ. In de afgelopen 24 uur overleden drie coronapatiënten in Brabant.