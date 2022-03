Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Na de polonaise nu in de rij bij de teststraat: 'Alle afspraken zitten vol'

Bij de coronatestlocatie aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven is het woensdagochtend druk. De mensen hangen met de benen buiten, zo constateert onze verslaggever die daar is. De GGD Brabant-Zuidoost verwacht zeker 5000 mensen te testen. "Alle afspraken voor vandaag zitten vol", laat een woordvoerder namens de GGD weten.

Sandra Kagie & Jan Waalen Geschreven door

Dinsdag lieten de drie Brabantse GGD's al weten dat ze een virusopleving verwachten door carnaval en de vrijdag versoepelde coronamaatregelen. Gezien de drukte bij de teststraat lijkt daar nu inderdaad sprake van te zijn.

"We verwachten vandaag 5000 mensen te testen."

"We verwachten dat er vandaag 5000 testen worden gedaan", zegt Karin Sarruco, woordvoerder van de GGD Brabant-Zuidoost. "Vorige week werden er hier rond de 2000 testen per dag gedaan." Sinds kort kunnen mensen in Eindhoven ook zónder afspraak terecht voor een coronatest. "De trend van de besmettingen bleef dalen dus we hebben vorige week besloten om zonder afspraken te werken." Dit verklaart volgens de GGD ook de grote drukte. Wat verder nog meespeelt, is dat de gezondheidsorganisatie zelf kampt met de gevolgen van coronabesmettingen waardoor minder medewerkers beschikbaar zijn. De wachtrij is daardoor langer dan normaal. Onze verslaggever schat in dat de wachttijd rond het middaguur ongeveer een halfuur is.

"De drukte kan verband houden met carnaval."