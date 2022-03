Haringhappen zorgt voor de drukste dag van het jaar bij de vishandelaar

Bram Vos maakt duizend haringen schoon.

Aswoensdag is de drukste dag van het jaar voor Bram Vos van visspeciaalzaak Havenzicht in Etten-Leur. Zijn zaak is gespecialiseerd in haring en dus bezorgt het traditionele haringhappen hem handenvol werk. De vis gaat hoofdzakelijk naar cafés in de wijde omgeving van Breda.