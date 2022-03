Trucker betrapt met 1 miljoen euro in zijn cabine: 2,5 jaar celstraf

De vondst van de politie in juli 2021 (foto: politie.nl).

Een 58-jarige man uit Boxtel die 1 miljoen euro in contant geld in zijn truck vervoerde, is woensdag veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. De politie hield de man in juli 2021 aan op de A58 bij Oirschot en vond het gigantische geldbedrag dat met veel moeite was verstopt. De Boxtelaar hield zich ook bezig met internationale handel in softdrugs.

Evie Hendriks Geschreven door