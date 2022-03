Kroegen sturen vergeten carnavalsjassen naar Oekraïne: 'Wel eerst wassen'

Kroegeigenaren in Breda zijn een hulpactie begonnen voor Oekraïne. Deze week verzamelen en wassen zij de jassen die met carnaval werden achtergelaten, en laten die naar het land in oorlog brengen. "Ik denk tussen de 500 en 700 carnavalsjassen op te halen", zegt initiatiefneemster Sylvia Rietveld.

"Het ruikt niet echt lekker", lacht Sylvia als ze de jassen sorteert. "Maar het is geen rotzooi hoor. Er zitten echt dure merken bij. Troep halen we ertussenuit."

De verschraalde bierlucht dampt haast van de stapel af in café Nummer 10 in de Vismarktstraat. Eigenaresse Sylvia Rietveld heeft zelf al zo'n veertig, vaak nog natte jassen uit haar kroeg gevist. De eigenaren zijn de jassen met carnaval kwijtgeraakt of vergeten en hebben ze niet meer opgehaald.

Net als veel mensen werd ook Sylvia geraakt door de oorlog in Oekraïne, die net voor het carnavalsfeest begon. "We waren carnaval aan het draaien en ondertussen zag ik de ellende in Oekraïne op tv en op Facebook voorbij komen. Er werd om hulpgoederen gevraagd en ik wilde helpen. Toen bedacht ik om de vergeten jassen te verzamelen. Het is prima dat wij weer mogen als horeca, maar laten we de rest van de wereld niet vergeten."

En dus schakelde Rietveld de andere kroegbazen in. "We hebben een heel grote gezamenlijke groepsapp voor de Bredase horeca en daar deed ik een oproep. Die is enthousiast ontvangen en ik verwacht wel 500 tot 700 jassen in te zamelen."