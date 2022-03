John en Remco gaan op tour om 15.000 kilo bierdoppen te verzamelen

De eerste lading bierdoppen is binnen (foto: Jenz Lemans) Een bak vol bierdoppen (foto: Jenz Lemans) Bierdoppen worden ingeladen (foto: Jenz Lemans) Volgende Vorige 1/3 De eerste lading bierdoppen is binnen (foto: Jenz Lemans)

John Stevens en Remco de Koning zijn sinds donderdagochtend halfzes onderweg met een vrachtwagen die rond het middaguur 'ramvol met bierdoppen' moet zitten. Het duo heeft een missie: zoveel mogelijk bierdoppen afleveren bij een recyclingbedrijf in Leeuwarden. Daarvoor maken ze een tournee door Nederland om overal doppen op te halen. "De opbrengst is voor het Diabetes Fonds, voor onderzoek", zegt John.

Het begon allemaal met een artikel op de app van Omroep Brabant. "Ik las een artikel over Nicolle die met het inzamelen van bierdoppen honderdduizend euro had opgehaald voor het Diabetes Fonds", vertelt John die zijn enthousiasme overbracht op Remco. Het duo werkt samen bij aannemersbedrijf Elshout in Breda. "Dat is ook echt iets voor ons." John heeft een zoon met diabetes en Remco heeft een zoon en een dochter met dezelfde ziekte.

"Een probleem: hoe komen de bierdoppen in Leeuwarden."

Er worden op veel plekken in Nederland al bierdoppen verzameld voor het goede doel. "Er bleek een groot vervoersprobleem om alle verzamelde bierdoppen vanuit heel Nederland naar Leeuwarden te krijgen", vertelt John. Daar zagen de twee een kans. "Als jij een vrachtwagen regelt, dan betaal ik de diesel", liet John aan zijn maat Remco weten. "Toen is het balletje gaan rollen." Dus maken John en Remco donderdag een tour om overal bierdoppen op te halen en ze in Leeuwarden af te leveren. "We zijn vanochtend vroeg in Breda begonnen waar de vrachtwagen al redelijk was gevuld met bierdoppen uit de omliggende dorpen. Via Berkel en Rodenrijs, Gouda en Lisse komen we uiteindelijk in Friesland."

"Iedereen is gruwelijk fanatiek."