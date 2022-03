112-nieuws: brand in huis in Tilburg • kat overleeft brand niet

07.36

Twee mannen zijn woensdag aangehouden nadat in het buitengebied van Someren een zitmaaier was gestolen. Agenten zagen de verdachten rijden op de Hugterweg. De zitmaaier was echter nergens te bekennen. Korte tijd later meldde iemand dat die gezien had dat de zitmaaier uit het voertuig van het duo geladen was en bij een ander huis in het buitengebied van Someren was bezorgd. De bewoner van dit huis is net als het duo aangehouden.