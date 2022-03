Overval op supermarkt Roosendaal, twee daders op de vlucht

Een winkel van Albert Heijn in Roosendaal is donderdagavond iets voor half negen overvallen door vermoedelijk twee daders. Dat meldt de politie. Bij de overval raakte niemand gewond.

De winkel is gevestigd in het winkelcentrum Tolberg. De politie meldt dat er waarschijnlijk twee daders zijn, zij zijn gevlucht in onbekende richting.

Momenteel wordt er door de politie onderzoek gedaan naar de overval. Het is nog niet bekend of er wapens zijn gebruikt en hoeveel mensen er in de winkel waren op het moment van de overval.

Signalement

Een van de daders is lichtgetint, droeg een rood vest en een grijze trainingsbroek. De andere dader is blank en droeg een donkerblauw vest met witte strepen en een zwarte broek.



De politie roept op om 112 te bellen als je de daders ziet, ook zoekt ze getuigen.