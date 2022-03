112-nieuws: stacaravan in vlammen op in Soerendonk • ontruiming in Breda

De stacaravan in Soerendonk ging volledig in vlammen op (foto: WdG/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

04.31 Stacaravan in vlammen op in Soerendonk Op vakantiepark Slot Cranendonck in Soerendonk is woensdagnacht een stacaravan in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond drie uur ontdekt. Mensen werden wakker van geknetter en sloegen vervolgens alarm. Toen de brandweer aankwam, stond de stacaravan al in lichterlaaie. Ook een schuur daarnaast raakte beschadigd. "Er waren metershoge vlammen te zien", laat een 112-correspondent weten. Bij de brand raakte niemand gewond. Van de stacaravan in Soerendonk bleef slechts een geraamte over (foto: WdG/SQ Vision). De stacaravan in Soerendonk ging volledig in vlammen op (foto: WdG/SQ Vision).

02.18 Gebouwen ontruimd vanwege brand in Breda Meerdere huizen aan de Wilhelminastraat in Breda zijn woensdagnacht ontruimd na een brand in een bovenwoning. Bij de brand kwam veel rook vrij. Die trok door het dak naar andere huizen en gebouwen. De brandweer kwam met vier voertuigen naar de Wilhelminastraat om het vuur te bestrijden. Twee winkels werden geventileerd. Van een van de winkels werd een deur geforceerd om binnen te komen. De bewoners van de appartementen werden buiten opgevangen. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. LEES OOK: Huizen ontruimd vanwege uitslaande brand in Breda, straten afgesloten Bij de brand aan de Wilhelminastraat in Breda kwam veel rook vrij (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht (foto: Perry Roovers/SQ Vision).