Foto: Rob Engelaar/ANP.

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

ANP & Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Aantal coronabesmettingen na carnaval in twee dagen verdubbeld: 11.983 in Brabant

CPB noemt nieuwe coronasteun economisch gezien onverstandig.

In de Brabantse ziekenhuizen waren donderdagochtend 174 coronapatiënten opgenomen.

De afgelopen 24 uur zijn in de Brabantse ziekenhuizen 26 nieuwe coronapatiënten opgenomen, twee overleden. 16.10 - Stuk minder coronatests voor toegang gepland dan vorig weekend Voor komend weekend staan een stuk minder coronatests gepland bij commerciële aanbieders dan rond hetzelfde tijdstip een week geleden. Volgens Stichting Open Nederland (SON), die het testen voor toegang tot grote evenementen organiseert, waren donderdagochtend bijna 30.000 afspraken gemaakt. Vorige week rond hetzelfde tijdstip stond dat aantal op bijna 150.000 afspraken. De organisatie verwacht wel dat het aantal nog wat stijgt aangezien mensen hun afspraak vlak voorafgaand aan een evenement maken. Sinds een week is het coronatoegangsbewijs alleen nog nodig voor toegang tot evenementen binnen, met meer dan vijfhonderd bezoekers zonder vaste zitplaats. Iedereen die daar naar binnen wil, heeft een negatieve testuitslag nodig, gevaccineerd of niet. Vorige week werden uiteindelijk in totaal 372.000 testafspraken gemaakt. Met name in het weekend werden veel tests geboekt door onder meer grote carnavalsfeesten.

Liveblog

15.53 Ook landelijk stijgend aantal coronabesmettingen Ook landelijk gezien neemt het aantal nieuwe coronagevallen fors toe. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 58.301 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Ook het gemiddelde loopt daardoor op. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 270.061 positieve coronatests. Dat komt neer op gemiddeld 38.580 gevallen per dag. Het gemiddelde stijgt voor de derde dag op rij en is sinds maandag met meer dan 10 procent gestegen. De overheid hield er al rekening mee dat onder meer de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Het aantal gemelde sterfgevallen daalt juist. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden.

15.30 Aantal coronabesmettingen na carnaval in twee dagen verdubbeld: 11.983

In Brabant zijn donderdag 11.983 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dinsdag ging het om 7822 besmettingen, maandag waren dat er nog 5277. Dat betekent een verdubbeling van het aantal besmettingen in twee dagen. Afgelopen zondag stond de teller nog op 3134 besmettingen. Wachten op privacy instellingen...

13.20 AWVN: werkgevers voorzichtig met loslaten coronamaatregelen Werkgevers zijn ondanks de coronaversoepelingen door het kabinet voorzichtig met het loslaten van de maatregelen op de werkvloer. Door corona is het ziekteverzuim nog altijd hoog en werkgevers kunnen het zich niet permitteren dat het ziekteverzuim nog verder oploopt. Dat meldt arbeidsvoorwaardenadviseur AWVN in een onderzoek onder honderden leden.

12.50 Nederland ondanks daling nog altijd donkerrood op coronakaart Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt snel, de piek van de omikrongolf is geweest, maar op de Europese coronakaart is dat donderdag nog altijd niet te zien. Voor de zestiende week op rij staan alle provincies op donkerrood, het hoogste waarschuwingsniveau. Een stap omlaag is voorlopig nog ver weg. Friesland is de grootste brandhaard van Nederland. In de afgelopen twee kalenderweken zijn daar 4974 op elke 100.000 inwoners positief getest, oftewel één op elke twintig Friezen.

11.33 CPB noemt nieuwe coronasteun economisch gezien onverstandig Vanuit economische perspectief is het onverstandig om bij nieuwe coronaproblemen direct weer met steunpakketten vanuit de overheid te komen. Dat zegt het Centraal Planbureau. Per 1 april worden coronasteunmaatregelen voor bedrijven en personeel gestopt. Eventuele nieuwe problemen zouden volgens het planbureau het best via de normale regelingen en vangnetten opgevangen kunnen worden. Het CPB wijst erop dat de economie de afgelopen periode tegen een stootje bleek te kunnen.

11.14 Brabantse ziekenhuiscijfers In de Brabantse ziekenhuizen waren donderdagochtend 174 coronapatiënten opgenomen. Dat maakte het ROAZ donderdagochtend rond elf uur bekend. De afgelopen 24 uur zijn in de Brabantse ziekenhuizen 26 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 25 coronapatiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Vier werden overgeplaatst en twee coronapatiënten overleden het voorbije etmaal in de Brabantse ziekenhuizen. Archieffoto's: Karin Kamp

09.08 Derde verdachte in onderzoek Stichting Hulptroepen Alliantie vrij De derde verdachte die werd opgepakt in het onderzoek naar Stichting Hulptroepen Alliantie is inmiddels ook vrij, meldt het Openbaar Ministerie. Hiermee zijn alle drie de mensen - onder wie ondernemer Sywert van Lienden - die maandag werden opgepakt op vrije voeten. Het drietal werd opgepakt vanwege de omstreden mondkapjesdeal vanuit de door hen opgerichte Hulptroepen Alliantie. Er bleek geen sprake van liefdadigheid bij de deal die de Alliantie met het ministerie van Volksgezondheid sloot, er zouden miljoenen mee zijn verdiend.

08.47 Helft werkgevers vroeg eindberekening NOW zomer 2020 nog niet aan Iets meer dan de helft van de bedrijven die in de zomer van 2020 een beroep deed op de NOW-regeling moet de definitieve berekening nog aanvragen. De deadline is eind deze maand, waarschuwt uitvoeringsinstantie UWV. In de periode van juni tot en met september 2020 vroegen 63.500 werkgevers een NOW-subsidie aan, waarmee ze een deel van de loonkosten van hun in totaal 1,3 miljoen werknemers vergoed kregen. Ze kregen voorschotten voor in totaal 4,3 miljard euro.

05.00 Stabilisatie op vacaturemarkt na einde lockdown Wie een baan zoekt, heeft nog altijd de keuze uit veel meer openstaande vacatures dan voor de coronapandemie. Maar de forse stijging van een maand geleden is volgens vacaturesite Indeed wel voorbij. In januari lag het aantal openstaande vacatures 44 procent hoger dan voor de coronapandemie, tien procentpunt meer dan in de voorgaande maand. In februari lag het aantal vacatures nog iets meer dan 42 procent hoger dan voor de wereldwijde uitbraak met het longvirus. Werkgevers zouden de afgelopen maanden al veel vacatures geplaatst om voor te sorteren op de heropening van de samenleving.