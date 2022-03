Ziekenhuizen vragen personeel ondanks coronabesmetting tóch te komen werken

Brabantse ziekenhuizen gaan sommige werknemers die besmet zijn met het coronavirus vragen tóch te komen werken. Dit doen zij om te voorkomen dat operaties en andere ingrepen vanwege personeelstekorten worden afgezegd. Dat zegt Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg in onze provincie.

Sinds carnaval zitten vele honderden ziekenhuismedewerkers met corona thuis. Hierdoor dreigt volgens Berden de acute en spoedeisende zorg in gevaar te komen. Op sommige afdelingen loopt het ziekteverzuim op tot wel 20 procent. Afgelopen dagen steeg dat vlug doordat veel personeel positief testte.

Benaderen als griep

“Wij zien een enorme hoeveelheid coronabesmettingen, zonder dat mensen veel klachten hebben. Het lijkt nu meer op griep dan op corona zoals we dat twee jaar geleden kenden. Om te zorgen dat wij als ziekenhuizen alle zorg kunnen blijven leveren, gaan we het nu dus ook meer benaderen als griep”, zegt Berden.

Wel zijn er strikte voorwaarden aan dat nieuwe beleid verbonden. Alleen mensen die onmisbaar zijn en op kritische afdelingen werken, worden gevraagd om te werken. Kritische afdelingen zijn bijvoorbeeld de spoedeisende hulp, intensive care en operatiekamers.

Vrijwilligheid

Berden benadrukt dat personeel niet wordt gedwongen te werken en dat hun inzet alleen wordt gevraagd op afdelingen waar de zorg anders niet door kan gaan. “Het draait om bereidwilligheid en vrijwilligheid van onze mensen.”

Om te voorkomen dat besmette medewerkers patiënten en collega's aansteken, gelden speciale maatregelen. Zo dragen zij betere beschermingsmiddelen, zoals het type IIR-mondneusmaskers. Berden: "Zo komt de patiëntveiligheid niet in het geding."

Dichte operatiekamers

Als ziekenhuizen dit niet aan medewerkers met corona zouden vragen, zegt Berden, dreigen zij weer zorg te moeten afschalen. Dit gebeurt nu wel al in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, waar een aantal operatiekamers dicht is wegens personeelsuitval. Het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis sluit komend weekend één verpleegafdeling chirurgie.

“Dat is dramatisch voor de mensen wiens ingreep al eens is afgezegd. Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is nu eindelijk bijna op het niveau dat we alle reguliere zorg weer kunnen leveren. Daar willen we niet opnieuw een hap uit nemen”, zegt Berden.

Inspectie

Patiënten worden niet ingelicht als zij door een medewerker met corona worden geholpen. "Dit is echt een trendbreuk", stelt Berden. “Corona was zo bijzonder dat we hele bijzondere maatregelen troffen. Maar de omikronvariant heeft veel meer weg van griep. En dus nemen we nu griepachtige maatregelen: ook dan vragen we iemand te werken als diegene zich daar goed genoeg bij voelt.”

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is volgens Berden over het nieuwe beleid ingelicht. Die geeft aan dat zorginstellingen met corona besmet personeel inderdaad mag vragen naar het werk te komen. Maar, schrijft de IGJ, alleen bij hoge uitzondering en onder voorwaarden.

Besmettingspiek

Over twee weken hoopt Berden dat de besmettingspiek onder personeel voorbij is. Dan kan dit nieuwe beleid weer de ijskast in.

