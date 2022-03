Coronanieuws: nieuwe coronasteun economisch gezien onverstandig volgens CPB

08.47

Iets meer dan de helft van de bedrijven die in de zomer van 2020 een beroep deed op de NOW-regeling moet de definitieve berekening nog aanvragen. De deadline is eind deze maand, waarschuwt uitvoeringsinstantie UWV. In de periode van juni tot en met september 2020 vroegen 63.500 werkgevers een NOW-subsidie aan, waarmee ze een deel van de loonkosten van hun in totaal 1,3 miljoen werknemers vergoed kregen. Ze kregen voorschotten voor in totaal 4,3 miljard euro.