Coronanieuws: 'Pandemie is nog niet voorbij', waarschuwt Oxfam Novib

Wie een baan zoekt, heeft nog altijd de keuze uit veel meer openstaande vacatures dan voor de coronapandemie. Maar de forse stijging van een maand geleden is volgens vacaturesite Indeed wel voorbij. In januari lag het aantal openstaande vacatures 44 procent hoger dan voor de coronapandemie, tien procentpunt meer dan in de voorgaande maand. In februari lag het aantal vacatures nog iets meer dan 42 procent hoger dan voor de wereldwijde uitbraak met het longvirus. Werkgevers zouden de afgelopen maanden al veel vacatures geplaatst om voor te sorteren op de heropening van de samenleving.