Uitslaande brand in Breda: huizen ontruimd, twee winkels hebben veel schade

Meerdere huizen aan de Wilhelminastraat in Breda zijn woensdagnacht ontruimd vanwege een uitslaande brand die uitbrak in een appartement boven een winkel. Bij de brand komt veel rook vrij. Die trekt door het dak naar andere huizen en gebouwen. De bewoners van de appartementen zijn buiten opgevangen.

Het vuur werd rond halfeen 's nachts ontdekt, maar woedt donderdagochtend nog altijd.

Omdat de brandweer het vuur aan de Wilhelminastraat moeilijk onder controle kan krijgen, werd naast de Wilhelminastraat ook de nabijgelegen Parkstraat afgesloten.

'Vier appartementen zijn helemaal uitgebrand'

"Er wordt water uit de singels gepompt", laat een 112-correspondent weten. "De brandweer is met een tiental voertuigen aanwezig om de brand te bestrijden. Aan de achterkant van dit blok is de brand uitslaand. Daar zijn ze met man en macht bezig het vuur uit te krijgen. Aan de voorkant zijn vier appartementen dusdanig beschadigd dat die niet meer bewoonbaar zijn. Die zijn helemaal uitgebrand, daar kun je niet meer wonen. Ook twee winkels hebben veel schade opgelopen. Die hebben voornamelijk waterschade, maar bij een van de twee is ook het plafond naar beneden gekomen."

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.