Ontreddering na brand in Breda: 'Ik weet nog niet waar ik heen kan'

Kledingzaak Steppin' Out ging in vlammen op.

Een bewoonster van het appartement naast de uitgebrande winkel en woning in de Wilhelminastraat komt naar buiten gelopen. "Ik kan hier zeker twee maanden niet meer wonen, ik heb enorm veel rook- en waterschade. Het bluswater is door de muren gekomen. Aanvankelijk leek de brand nog mee te vallen, maar het werd steeds groter. Ik heb uren lang buiten op straat gestaan." Waar de jonge vrouw nu tijdelijk moet gaan wonen, dat weet ze nog niet.

Het nablussen in de stralende zon trekt donderdagmorgen veel bekijks. Het appartement en kledingzaak Steppin' Out zijn volledig in rook opgegaan.

"Ik woon hier maar vijf minuten vandaan en ben meteen gaan kijken."

De vijf medewerkers van de kledingwinkel staan bij elkaar, om elkaar te steunen. Bedrijfsleidster Marieke van Gassel is een van hen. "Ik werd vannacht om half drie gebeld door mijn buurman, de pandeigenaar. Hij zei: 'Je winkel staat in brand.' Ik woon hier maar vijf minuten vandaan en ben meteen gaan kijken."

Marieke van Gassel van kledingzaak Steppin' Out.

"Toen ik aankwam rookte het heel erg", zegt Marieke. "Het zijn heel oude panden en de brandweer kon moeilijk bij de achterkant waar de brand vooral woedde. Binnen no time was het hier een circus met wel tien brandweerauto's, hoogwerkers en grote lampen. Mijn directeur is ook gekomen en wij stonden hier te kijken en te praten."

"Je ziel en zaligheid zit erin."

Blijkbaar was het voor de brandweer ook een ingewikkelde brand om te blussen, zegt Marieke. Een geluk bij een ongeluk is dat iedereen veilig is geëvacueerd. De bewoners van het appartement boven de kledingzaak waren niet thuis, omdat ze aan het verbouwen zijn. Marieke staat nog te trillen op haar benen en is een beetje van de schrik aan het bekomen. "Het maakt op mij meer indruk dan ik had gedacht. Je ziel en zaligheid zit erin."

"Ik denk niet dat wij voor kerst weer hier terug kunnen."