Ruud ziet zijn appartement afbranden: 'Ik ga maar bij mijn dochter wonen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Slachtoffer over uitslaande brand Wilhelminastraat in Breda: 'De schade is enorm, maar het zijn maar stenen'

Ruud staat donderdagochtend te trillen bij het zien van de ravage aan de Wilhelminastraat in Breda. Daar woedde woensdagnacht een uitslaande brand in verschillende appartementen. De man zou over anderhalve maand in een van deze appartementen gaan wonen. "Dit wordt weer een jaar bij mijn dochter wonen."

"Ik werd afgelopen nacht om een uur gebeld door mijn kleinzoon", vertelt Ruud. "Die woont een paar gebouwen verderop. Hij zei dat er allemaal rook uit het appartement kwam waar ik zou gaan wonen."

"Het is totaal uitgebrand, van het dak tot beneden."

Dat appartement was volgens hem 'praktisch helemaal klaar'. "De stukadoor was er al uit en de schilder was klaar op de bovenste etage, dus er waren geen werkzaamheden of zo." Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Maar de schade is groot. "Het is totaal uitgebrand, van het dak tot beneden." Er zit voor Ruud niets anders op dan van voor af aan te beginnen met alle werkzaamheden aan zijn nieuwe huis. En dat geldt voor meer mensen. In totaal zijn vier appartementen door de brand verwoest. Daarnaast liepen ook twee winkels aanzienlijke schade op. "Gelukkig zijn geen slachtoffers", benadrukt Ruud. "De schade is enorm, maar het zijn maar stenen. Alles kan gerepareerd worden."

"Gelukkig is alles goed met degenen die hierboven wonen."

Een vrouw bekijkt alle schade vanaf de straat. "Het is vreselijk", stamelt ze. "Ik schrik ervan als ik hier zo naar kijk. Het dak is eraf, dus het zal wel goed gefikt hebben. Maar gelukkig is alles goed met degenen die hierboven wonen. Dat had ik net even gevraagd." LEES OOK: Mensen op straat na uitslaande brand Breda: '4 huizen niet meer bewoonbaar'

Wachten op privacy instellingen...

De ravage voor de winkel van Steppin' Out in Breda (foto: René van Hoof).

Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand aan de Wilhelminastraat in Breda kon ontstaan (foto: René van Hoof).