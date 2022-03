JW Roy gunt iedereen een Mientje in zijn of haar leven: 'Zó'n lieve vrouw!'

Mientje van den Boogaard, stralend in het midden, met links van haar JW en rechts haar zoon Ruud van den Boogaard (Foto: JW Roy).

Singer-songwriter Jan Willem ofwel JW Roy (53), zijn artiestennaam, groeide op in Knegsel en verlangt terug naar het Brabantse dorpsleven. Over dit verlangen en zijn jeugdherinneringen heeft hij het nostalgische, soms weemoedige muziekalbum én boek 'Kouwe Kermis' gemaakt. De acht nummers zijn een ode aan Brabant, de Kempen, de mensen, aan dat wat was en dat wat is. Vanaf zaterdag is Kouwe Kermis acht weken lang als serie te zien bij Omroep Brabant waarbij in iedere aflevering één nummer van het album centraal staat.

Anders dan de titel misschien doet vermoeden, is Kouwe Kermis één groot warm bad voor iedereen die van het Brabantse dorpsleven houdt. “Hoe noemen jullie dat ook alweer bij Omroep Brabant? Het gevoel van hier, toch? Ik woon al 25 jaar in de Randstad, maar dat is precies wat ik voel als ik terug ben in Brabant: thuiskomen. Het verlangen om hier ooit weer te wonen is sterk”, geeft JW toe.

Dit verlangen hoor en zie je terug in de muziek en beelden van Kouwe Kermis, een sentimental journey pur sang. JW: “In de eerste aflevering ben ik op pad met Wim Daniëls die als geen ander kan vertellen over het dorpse leven in Aarle-Rixtel, zijn geboorteplaats. In weer een andere aflevering, 'Verloren zoon', ontmoet ik in een slagerij John Vugts die ik al dértig jaar niet had gezien.

Billy de Kid Voor de slagerij van zijn vader Wim Roy

Nu moet je weten dat ik een slagerszoon ben, maar geen doorsnee zal ik maar zeggen, een beetje een rare. John wist nog dat ze mij in Knegsel daarom Billy de Kid noemden. Dat maakt zoveel herinneringen los, een en al nostalgie en jeugdsentiment.”

“Zoals zij door het leven danst, daar kunde alleen maar een beetje jaloers op zijn”

Ook Joost Prinsen, geboren in Vught, kruist zijn pad en zien we terug in de serie. Net zoals Mientje van den Boogaard, de moeder van zijn beste vriend, Ruud van den Boogaard. “Mientje is een verhaal apart, zó’n lieve vrouw! Echt: iedereen verdient een Mientje in zijn leven”, vindt JW.

Waarom dat zo is, weet je als je naar het nummer 'Mientje van den Boogaard' luistert. Want, zo zingt JW, ‘zoals zij door het leven danst, daar kunde alleen maar een beetje jaloers op zijn’ en ‘in de ogen van Mientje kom je altijd thuis…’ “Dat is ook de plek waar we haar ontmoeten, bij haar thuis. Als je haar ziet en hoort praten, begrijp je wat ik bedoel."

"Willem-Pieter is een fenomeen en doet alles om zijn supermarkt onder de aandacht te brengen."

Er zijn ontroerende momenten, maar Kouwe Kermis zorgt ook voor een lach. Daar zorgt Super WP, eigenaar van Super Service Henst in Vessem wel voor. “Willem-Pieter zit in de aflevering 'De negende Zaligheid'. Hij is een fenomeen en doet alles om zijn supermarkt, een familiebedrijf, onder de aandacht te brengen. Ik heb hem wel eens in een filmpje uit een doos zien springen", lacht JW. Het is maar een greep uit de ontmoetingen en muziek die voorbijkomen in Kouwe Kermis. JW wil hiermee een brug slaan tussen heden en verleden, tussen zijn leven met zijn gezin in de Randstad en het verlangen naar zijn geliefde Brabant. Maar bovenal illustreert Kouwe Kermis wat een mooi volk de Brabanders zijn. Kijk vanaf 5 maart iedere zaterdagavond om tien over zes naar Kouwe Kermis of de herhaling op Omroep Brabant tv. Ziggo-kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en op KPN-kanaal 507. Of kijk de programma’s terug op onze mediapagina: https://www.omroepbrabant.nl/media Bekijk hier de promo van Kouwe Kermis: