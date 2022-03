Omstreden zonnepanelenbedrijf failliet: tientallen klanten met lege handen

Het omstreden zonnepanelenbedrijf Duurzaamheidscentrum Nederland in Terheijden is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag besloten. Een curator gaat de afhandeling van het faillissement nu bekijken.

Dat het West-Brabantse bedrijf een faillissement tegemoet ging, zagen de vele schuldeisers inmiddels ook wel zien aankomen. Tientallen mensen meldden bij Omroep Brabant gedupeerd te zijn door het bedrijf.

Zij betaalden vaak duizenden euro's voor de plaatsing van zonnepanelen, maar daar kwam niks van terecht. Tenminste één ander bedrijf claimt tienduizenden euro’s aan onbetaalde rekeningen te hebben uitstaan bij Duurzaamheidscentrum Nederland.

Directeur is onbereikbaar

André Troost, een van de directeuren van de woensdag failliet verklaarde firma, is al enkele dagen onbereikbaar. Zijn telefoon staat uit. Eerder ontkende hij tegenover Omroep Brabant de beschuldiging dat zijn bedrijf zich schuldig zou hebben gemaakt aan oplichting.

“Iedereen denkt dat wij er met honderdduizenden euro’s vandoor zijn gegaan. Maar dat is absoluut niet het geval. Er is meer geld uit gegaan dan er is binnengekomen. Maar we hebben mensen niet opgelicht”, zei hij enkele weken geleden.

Achterstallige salarissen

Of de gedupeerden geld terugzien van Duurzaamheidscentrum Nederland is maar de vraag, vertelde jurist Theo ten Velde van Advocatencollectief Tilburg vorige maand al. De nu aangestelde curator kijkt naar de financiële situatie van het bedrijf. Die brengt in kaart welke bezittingen er zijn, hoe groot de schuld is en hoeveel schuldeisers er zijn.

Als er nog geld over is, worden eerst eventuele achterstallige salarissen van personeel en schulden bij de belastingdienst betaald. Daarna komen andere eventuele schuldeisers aan de beurt, zoals bedrijven en particulieren. "Het geld wordt dan eerlijk verdeeld." Al weet Ten Velde uit ervaring dat dit vaak een schijntje is van het bedrag dat ze werkelijk tegoed hebben.

