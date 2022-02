Zonnepanelenbedrijf ontkent oplichting: 'Ik ben er helemaal kapot van'

Zonnepanelenbedrijf Duurzaamheidscentrum Nederland in Terheijden heeft mensen 'niet opgelicht', wel is er ‘meer geld uit gegaan dan binnengekomen’. Dat zegt een van de directeuren tegen Omroep Brabant, nadat tientallen klanten aanbetalingen hebben gedaan van duizenden euro’s.

“Iedereen denkt dat wij er met honderdduizenden euro’s vandoor zijn gegaan. Maar dat is absoluut niet het geval. Er is meer geld uit gegaan dan er is binnengekomen. We hebben mensen niet opgelicht”, zegt de directeur na overleg met een advocaat. “Binnenkort komen we met een bredere verklaring, maar voor nu laten we het hierbij. Ik ben er helemaal kapot van.”

Dat is de korte verklaring die de directeur kwijt wilt, na berichten over vermeende wanpraktijken. Tientallen West-Brabanders hebben aanbetalingen van duizenden euro’s gedaan voor de plaatsing van zonnepanelen. Maar vervolgens werden die niet geplaatst en kunnen ze niet of heel moeilijk contact krijgen met Duurzaamheidscentrum Nederland, geven zij aan. In een enkel geval liep de aanbetaling op tot 20.000 euro.

Openstaande rekeningen

Ook uitvoerder Interago, dat in opdracht van de firma zonnepanelen plaatste, claimt nog geld tegoed te hebben. Zo staan er nog tienduizenden euro’s aan openstaande rekeningen uit bij Duurzaamheidscentrum Nederland. De laatst betaalde factuur is van 2,5 maand geleden.

