Pas op met een aanbetaling: 'Dan kun je je geld kwijt zijn'

Wat kunnen tientallen West-Brabanders doen nu ze bang zijn voor duizenden euro’s het schip in te gaan bij Duurzaamheidscentrum Nederland? Ze hebben veel geld aanbetaald voor de plaatsing van zonnepanelen, maar contact met die firma is lastig te leggen. Daarnaast zijn er meer schuldeisers.

De kwestie draait om Duurzaamheidscentrum Nederland in Terheijden. Tientallen mensen zeggen gedupeerd te zijn door dit bedrijf. Zij betaalden duizenden euro’s vooruit voor de plaatsing van zonnepanelen, maar daar is in werkelijkheid nog niks van terechtgekomen. Tenminste één ander bedrijf claimt tienduizenden euro’s aan onbetaalde rekeningen te hebben uitstaan bij deze firma. In contact komen met het zonnepanelenbedrijf blijkt lastig, zo niet onmogelijk, stellen de gedupeerden.

Die vraag leggen we voor aan jurist Theo ten Velde van Advocatencollectief Tilburg, die gespecialiseerd is in civiel recht. De advocaat benadrukt alleen in algemene zin iets erover te kunnen zeggen, omdat hij niet betrokken is bij deze zaak.

“Als de rechtbank een faillissement uitspreekt, kijkt een curator naar de financiële situatie van het bedrijf. Die brengt in kaart welke bezittingen er zijn, hoe hoog de schuld is en hoeveel schuldeisers er zijn.”

Maar wat kunnen gedupeerden nu doen? Een mogelijkheid is volgens de advocaat om met andere gedupeerden een faillissement aan te vragen van een bedrijf. Al is dat voor een schuldeiser zelden een uitweg.

Wie een aanbetaling doet, loopt automatisch risico dat geld kwijt te zijn, zegt Ten Velde. “Bijvoorbeeld als een bedrijf in financiële problemen komt”, licht de jurist toe. "Dat kunnen ze voorkomen door in zee te gaan met bedrijven die zijn aangesloten bij een garantiefonds. Die vergoedt schade bij bijvoorbeeld een faillissement."

Ten Velde wijst allereerst op de verantwoordelijkheid die mensen zelf hebben. “Denk na waarom een aanbetaling nodig zou zijn. We zijn het redelijk normaal gaan vinden, maar het doen van een aanbetaling is niet wettelijk verplicht. Soms is het logisch: als je een maatpak koopt, dan kan dat pak bijvoorbeeld niet verkocht worden aan een ander. Maar bij producten die de buurman bijvoorbeeld ook kan kopen, zoals zonnepanelen, dan hoeft dat niet per se logisch te zijn.”

Als er nog geld over is, worden eerst eventuele achterstallige salarissen van personeel en schulden bij de belastingdienst betaald. Daarna komen andere eventuele schuldeisers, zoals bedrijven en particulieren. Het geld wordt dan eerlijk verdeeld, maar Ten Velde weet uit ervaring dat dit vaak een schijntje van het werkelijke schuldbedrag is.

Er is echter nóg een mogelijkheid, zegt de jurist. Als gedupeerden oplichting of fraude vermoeden, kunnen zij aangifte doen bij de politie. Mocht dat het geval zijn, kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade. “Maar dan moet wel worden bewezen dat er doelbewust geld is weggesluisd is of dat zij geld hebben afgetroggeld van anderen”, verduidelijkt Ten Velde. "Er onbewust zakelijk een potje van maken, is niet strafbaar."

Het zonnepanelenbedrijf zelf ontkent dat het mensen heeft opgelicht. “Iedereen denkt dat wij er met honderdduizenden euro’s vandoor zijn gegaan. Maar dat is absoluut niet het geval. Er is meer geld uit gegaan dan er is binnengekomen", zegt de directeur na overleg met een advocaat.

