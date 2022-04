Failliet zonnepanelenbedrijf heeft 9 ton schuld, onderzoek naar wanbeleid

De directeuren van het failliete zonnepanelenbedrijf Duurzaamheidscentrum Nederland uit Terheijden hebben zich misschien schuldig gemaakt aan wanbeleid. De curator doet daar onderzoek naar, omdat er aanwijzingen voor zijn. Dit betekent dat de bestuurders uiteindelijk mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Er zijn vijftig schuldeisers die samen ruim 9 ton tegoed hebben.

Nadat de rechtbank in Breda het zonnepanelenbedrijf vorige maand failliet verklaarde, bekeek curator Fred Froger de administratie van Duurzaamheidscentrum Nederland.

Daaruit blijkt voorlopig dat vijftig mensen, bedrijven en de belastingdienst nog geld krijgen van het bedrijf: in totaal meer dan 9 ton.

De fiscus is de grootste schuldeiser met zo'n 348.000 euro.

Sinds 2020 heeft het zonnepanelenbedrijf geen loonheffingen en omzetbelasting betaald.

Bij de overige 50 schuldeisers staat het failliete bedrijf voor zo'n 558.000 euro in het krijt.

Onder hen zijn tientallen mensen die zich in januari bij Omroep Brabant meldden. Zij deden aanbetalingen van vele duizenden euro's om hun huizen te verduurzamen. Zonnepanelen leverde het bedrijf echter niet. Directeuren André Troost en Wilco Beljaars waren bovendien zeer lastig te bereiken. Hierop vroeg één van de schuldeisers het faillissement aan. Het bedrijf maakte al langere tijd verlies.

Geen spullen van waarde

Volgens de curator zijn er geen spullen van waarde in het bedrijfspand gevonden. Ook staat er geen geld op de rekeningen.

Wel hebben bestuurders Troost en Beljaars in de loop van de tijd 300.000 euro naar zichzelf en aan hun gekoppelde vennootschappen overgemaakt. Curator Froger heeft hen meerdere keren gevraagd dit geld terug te storten. Maar dat hebben zij niet gedaan. Ook hebben Troost en Beljaars nog niet alle administratie overgedragen, ook dat is meerdere keren gevraagd. "Dat is opmerkelijk", oordeelt Froger.

Persoonlijk aansprakelijk

Mede om deze reden doet hij formeel onderzoek naar 'onbehoorlijk bestuur' en 'mogelijk paulianeus handelen'. Dit laatste betekent dat ondernemers in het zicht van een faillissement schuldeisers ten onrechte voortrekken bij het teruggeven van geld. Dit mag volgens de wet niet.

Als hier sprake van is kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de tonnenschuld. De kans dat particulieren echter iets van hun geld terugzien, is overigens klein. Zij staan achteraan in de rij schuldeisers.

'Geen oplichting'

Eerder zei directeur Troost tegen Omroep Brabant dat hij en zijn campagnpon mensen niet hebben opgelicht. Wel gaf hij aan dat er meer geld uitging dan er binnenkwam. Beiden zijn onbereikbaar voor verdere toelichting.

LEES OOK:

Pas op met een aanbetaling: 'Dan kun je je geld kwijt zijn'

Zonnepanelenbedrijf van aardbodem verdwenen: tientallen klanten gedupeerd

Zonnepanelenbedrijf ontkent oplichting: 'Ik ben er helemaal kapot van'

Ook firma die zonnepanelen plaatst is gedupeerd door verdwenen bedrijf