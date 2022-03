Café dicht door coronabesmettingen na carnaval: 'Maar het was geweldig'

Bruin café Het Wapen van Roosendaal sluit voor een paar dagen de deuren. De oorzaak laat zich raden: maar liefst acht medewerkers raakten tijdens carnaval besmet met corona. Alleen bestellingen kunnen nog worden afgehaald.

Het was wel enigszins te verwachten, geeft ze toe. "Heel stom, maar ergens dacht ik dat ik immuun was. Ik ben in al die tijd nog niet besmet geweest, dus dan begin je bijna te geloven dat ze je niet meer pakken. Maar uiteindelijk kom je gewoon aan de beurt."

Ook eigenaresse Maaike Matthijssen is door het virus geveld. "Ik lig nu met een laptop en twee telefoons op bed. De komende dagen blijven we wel open voor afhalen, dus ik probeer nu alle reserveringen bij te houden. Wel met om de twee of drie uur een dutje tussendoor."

En ze is dus zeker niet de enige. "Inmiddels staat de teller bij ons op acht. Toen heb ik de knoop maar doorgehakt en gezegd: 'Jongens, we gaan even dicht.' Met het team dat er nog wel staat, zorgen we dat mensen nog wel iets lekkers kunnen afhalen." Daarnaast heeft de sluiting stiekem ook nog een klein voordeeltje. "In plaats van binnen één of twee dagen, kunnen we het café nu in fases poetsen."

Of het al dit gedoe waard was? "Zonder twijfel. Carnaval was geweldig. Eindelijk konden we weer met elkaar spreken, lachen en huilen. Dat hadden we zó nodig. Ik vond het dit jaar nog veel specialer dan normaal. En weet je: we hebben twee jaar thuis gezeten, dan kunnen die vier dagen extra er ook nog wel bij."