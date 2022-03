Russische school in Eindhoven maakt zich zorgen: 'Kunnen we nog les geven?'

Het zijn verwarrende tijden voor het centrum voor Russische taal in Eindhoven. De docenten en de leiding leven mee met de inwoners van Oekraïne en Rusland. Maar vooral denken ze deze tijd aan de meisjes en jongens die allerlei lessen op hun school volgen. “Veiligheid staat voorop.”

“Onze kinderen zijn niet verantwoordelijk voor wat er in de Oekraïne is gebeurd, maar toch moeten we op hen letten”, stelt Aljona Boitsova. Elke zondag geeft het hoofd van de school met haar collega’s les aan tweehonderd meisjes en jongens van vier tot zeventien jaar.

“De vraag is hoe we verder kunnen gaan. Gaan we les geven, gaan we hulp verlenen? Het verandert elke dag. We bekijken wat de beste manier is om de lessen te hervatten. Ook om op de juiste wijze met emoties om te gaan. Verder krijgen we ook telefoontjes van ouders, met allerlei vragen. Het is ellendig voor heel veel mensen. We geven voornamelijk les aan Nederlandse kinderen van wie hun ouders oorspronkelijk uit diverse landen komen, zoals bijvoorbeeld Nederland, Rusland en Oekraïne, maar ook Armenië, Azerbeidzjan, Moldavië en Wit-Rusland. En die hebben weer familie in deze landen. Zo raakt de oorlog mensen aan vele kanten.”

Door de carnavalsvakantie heeft het personeel de scholieren sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne niet gesproken. Dat zal pas op zijn vroegst volgende week zondag kunnen. Dit wil niet zeggen dat het team stilzit. “De zorgen zijn echt heel erg groot. Het is absoluut verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt in Oekraïne”, vertelt Boitsova.

De multiculturele gemeenschappelijke stichting Buratino bestaat 22 jaar. Boitsova: “Ons aanbod moet je zien als aanvulling op wat de leerlingen doordeweeks op hun eigen school krijgen. Al die tijd dat we hier zitten hebben we politiek en religie buiten beschouwing gelaten en dat is nu niet anders. De Russische cultuur is wel belangrijk. We hebben vanaf de start een goede reputatie opgebouwd en daar zijn we trots op. Onze scholieren komen niet alleen uit Eindhoven, we hebben ook meisjes en jongens uit Maastricht, Nijmegen, Venlo en België.”

De deelnemers aan de weekendschool leren lezen en schrijven in het Russisch en leren over de Slavische literatuur. Bovendien kunnen ze er borduren, dansen, knutselen, muziek maken en sporten. En sinds kort hebben de scholieren er ook de mogelijkheid het staatsexamen vwo Russische taal en literatuur te doen. “Nogmaals: het gebeurt allemaal in een fijne sfeer en dat hopen we te blijven ervaren”, aldus Boitsova.